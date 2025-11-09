「新馬戦」（８日、京都）５番人気のコスモレッド（牝２歳、父カリフォルニアクローム、母ヒロシゲハート、栗東・北出）が中団で折り合うと、手応え良く抜け出してデビュー勝ち。祖父の担当馬でＶを飾った高杉は「いい具合に仕上げていただきましたし、いい内容で走ってくれました」と笑顔。北出師は「ジョッキーがうまく乗ったし、ケイコ通りの競馬。阪神ＪＦ（１２月１４日・阪神）に登録します」と高みを目指す構えだ。