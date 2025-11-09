「新馬戦」（８日、東京）好ダッシュから先手を奪った１番人気のプールナバドラ（牡２歳、父オーセンティック、母カーリントワーリン、栗東・森秀）が力強い逃げ切りでデビュー戦を飾った。菅原明は「ゲート、二の脚も速くセンスがありますね。大きい馬なのでまだ緩さはありますが、これから良くなってきそうです。それでも強い勝ち方をしてくれました」と馬への賛辞を惜しまなかった。