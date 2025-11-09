「室町Ｓ」（８日、京都）最低１６番人気のペプチドヤマト（牡６歳、栗東・武英）が下馬評を覆して力強く差し切った。道中は中団のインで脚をため、抜群の手応えで４角をパス。直線は鞍上のムチに応え、グングン加速して前をのみ込んだ。高倉は「ひと脚使えるイメージでした。直線は脚がたまっていて、内外を間違えなければというところ。一生懸命に走ってくれて良かったです」と喜びをかみしめる。「ジョッキーがうまく乗っ