「京都ＪＳ」（８日、京都）６番人気のローディアマント（騸５歳、美浦・尾関）が見事に人馬そろっての重賞初Ｖを飾った。道中は大逃げを打ったマテンロウジョイから離れた２番手を追走。冷静にレースを進めると、余力十分に４角で先頭に立ち、最後は後続の追い上げを封じてフィニッシュラインを駆け抜けた。伴は「いい目標がいたので、それについて行ってと合図を送り続けました。短い距離のこの重賞はチャンスだと思