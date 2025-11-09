タレントの辻希美（３８）が８日、都内で著書「杉浦家、７人生活スタートです。」（講談社）の発売記念会見を開催。８月に第５子となる次女の夢空（ゆめあ）ちゃんの出産後、初の公の場となった中、長女でインフルエンサーの希空（のあ＝１７）がサプライズで書いた手紙を受け取り、涙した。手紙があると告げられた瞬間、辻は「ええ！？これはやばい」と仰天。代読される形で「家族のことを何よりも大切に思ってくれてるところ