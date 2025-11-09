８日の東京１Ｒをプルメリアリノで制し、アレクシ・プーシャン騎手（２５）＝フランス＝がＪＲＡ初勝利を飾った。来日２週目、１１戦目での初Ｖに、プーシャンは「まずは勝利することができて非常にうれしい。日本とフランスの競馬の違いはペースが日本の方が速く、それ以外の部分は似ていると思いました。関係者の皆さま、支えていただきありがとうございます。競馬ファンの皆さま、応援ありがとうございます」と頭を下げた。