「新馬戦」（８日、東京）２番手につけた７番人気のレオアジャイル（牝２歳、父ダノンスマッシュ、母レオフラッパー、美浦・杉浦）が直線半ばで鋭く抜け出し、２馬身半差をつけて快勝した。岩田康は「スムーズに競馬ができた。追ってからも反応できたし、道中は遅かったけど自分の形で競馬ができた」と納得顔。杉浦師は「ウチにこんな馬がいたんだなあ」と驚いた様子。「気が良くて、やらなくても走れる感触だった。１回使っ