「新馬戦」（８日、東京）半兄に重賞２勝馬ギベオンがいる２番人気のラヴェニュー（牡２歳、父ロードカナロア、母コンテスティッド、栗東・友道）が鮮やかなＶ発進を決めた。直線で早めに抜け出すと５馬身差をつける圧勝劇。勝ち時計１分４６秒７は、昨年のクロワデュノールに並ぶ東京芝９Ｆ戦の新馬戦最速タイム。戸崎圭は「早めに先頭に立つ形になったけど、脚色が衰えなかった」と絶賛。大江助手は「レースを終えた後の息