「新馬戦」（８日、京都）１番人気のアドマイヤシュラ（牝２歳、父エピファネイア、母アドマイヤミヤビ、栗東・友道）が３頭の追い比べから力強く抜け出してデビュー星を飾った。Ｃ・デムーロは「すごく上手な競馬をしていましたし、未経験馬でありながらも馬群の中でしっかり反応してくれました。すごく素質を感じる馬。今後が楽しみになる内容でした」と高く評価。友道師は「小さいけどパワーと精神力があるね。今後は馬の