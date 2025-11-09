「京王杯２歳Ｓ・Ｇ２」（８日、東京）ルメールの勢いが止まらない。本レースの騎手最多勝利記録を更新（５勝）した名手にとって、単勝１・８倍のプレッシャーなど皆無。冷静沈着な騎乗で１番人気ダイヤモンドノットをＶへと導き、１０月１９日の秋華賞から４週連続でＪＲＡ重賞制覇を果たした。３日には船橋のＪｐｎ１・ＪＢＣクラシックをミッキーファイトで制しており、まさに“無双”状態。鮮やかな金色の馬体をソツなく