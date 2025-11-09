三重県警本部三重県警は9日、同県桑名市内で、入浴中の10代女性を盗撮したとして、性的姿態撮影処罰法違反（撮影）の疑いで、同市の中学講師中村奏太容疑者（25）を逮捕した。逮捕容疑は昨年8月15日午後11時ごろ、桑名市内で入浴中の10代女性を携帯電話で撮影した疑い。