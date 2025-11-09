千葉県松戸市の路上で8日、男性が刺され殺害された事件で、警察は事件に関与したとみられる男の身柄を確保しました。この事件は8日午前、松戸市の路上で礒貝要平さん（46）が血を流して倒れているのが見つかり、搬送先の病院で死亡が確認されたものです。警察によりますと、礒貝さんの右脇腹には刺し傷があり、近くに凶器とみられる刃物のようなものが落ちていたということです。警察は殺人事件と断定し捜査本部を設置しましたが、