【ブンデスリーガ第10節】(シュタディオン・アン・デア・アルテン・フュステライ)ウニオン・ベルリン 2-2(前半1-1)バイエルン<得点者>[ウ]ダニーリョ・ドゥーヒ2(27分、83分)[バ]ルイス・ディアス(38分)、ハリー・ケイン(90分+3)<警告>[ウ]ヤニク・ハベラー(36分)、ダニーリョ・ドゥーヒ(88分)[バ]コンラッド・ライマー(15分)、ヨシプ・スタニシッチ(63分)、マイケル・オリーズ(82分)、ヨシュア・キミッヒ(90分+7)