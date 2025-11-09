俳優の今森茉耶（１９）が未成年飲酒が発覚したため、テレビ朝日系スーパー戦隊シリーズ「ナンバーワン戦隊ゴジュウジャー」（日曜、前９・３０）を降板することが８日、同番組の公式サイトで発表された。今森は一河角乃／ゴジュウユニコーン役として出演しており、関係者によると、今後は出演シーンをカットして放送するという。また、所属事務所は同日、公式サイトで今森とのマネジメント契約を解除したことを明らかにした。