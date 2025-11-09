8日午前、愛知県東郷町の交差点で乗用車と軽ワゴン車が衝突して、ブラジル国籍の男性が死亡しました。 【写真を見る】国道153号の信号交差点で乗用車と軽ワゴン車が衝突、ブラジル国籍の男性死亡愛知・東郷町 8日午前10時過ぎ、東郷町諸輪の国道153号の福田橋南交差点で、ブラジル国籍でみよし市に住む会社員ヤマダ・ドゥアルテ・アルバロさん（43）の乗用車と、軽ワゴン車が衝突しました。 乗用車は衝突のはずみで道路脇の信