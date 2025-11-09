千葉・松戸市の路上で8日未明に46歳の男性が殺害された事件で、事件に関与したとみられる人物を確保したことが分かりました。この事件は8日午前4時ごろ、松戸市上本郷の路上で、住居不詳の礒貝要平さん（46）が殺害されたものです。礒貝さんの右脇腹には刺し傷があり、近くからは刃物のようなものが見つかったということです。その後の捜査関係者への取材で、警察が事件に関与しているとみられる人物を確保したことが新たに分かり