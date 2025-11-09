◇ラグビー「リポビタンＤツアー２０２５」アイルランド４１―１０日本（８日、ダブリン）世界ランク１３位の日本代表は、同３位のアイルランドに敵地で１０―４１の完敗を喫した。対戦成績で１勝１２敗となり、２０１９年Ｗ杯日本大会１次リーグ（１９〇１２）以来の金星は遠く及ばなかった。エディー・ジョーンズ・ヘッドコーチ（ＨＣ）は「経験しないと学べないことがある。テストラグビーの選手は教訓を学んで成