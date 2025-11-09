カンロの人気シリーズ「ピュレグミプレミアム」から、新フレーバー「栃木産とちあいか苺」が登場します。苺の一大産地・栃木県で生まれた新品種「とちあいか」の果汁を使用し、果実そのもののような甘ずっぱさと濃密なジュレを楽しめる贅沢なひと粒。発売日は2025年11月11日（火）。冬らしい雪の結晶デザインのパッケージも可愛く、自分へのプチご褒美にもぴったりなグミです♡ 果汁あふれる“とち