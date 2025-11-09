プロの料理レシピサイト「E・レシピ」がご紹介する今日の夕食にオススメの献立は、 「ナスとピーマンの鶏みそ丼」 「カボチャのレンジサラダ」 「キャベツとカマボコのスープ」 の全3品。 親しみやすい味付けのみそ丼はご飯が良く進みます。電子レンジで簡単サラダに食感が楽しいスープです。【主食】ナスとピーマンの鶏みそ丼 みそで炒めたナスとピーマンは、野菜が苦手なお子様も食べやすい味に。 ©Eレシピ 調理時間：15分