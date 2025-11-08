プレミアリーグ第11節トッテナム対マンチェスター・ユナイテッドの一戦が、トッテナム・ホットスパー・スタジアムで行われた。昨季のEL決勝のカードであり、当時は1-0でスパーズが勝利している。序盤は後方から繋ぎながらも、前がかりになった相手の背後を狙うロングパスで好機を作り出そうとしている。ファーストチャンスはユナイテッド。7分、ブルーノ・フェルナンデスがカウンターで長い距離を運び、左サイドへ。受けたブライア