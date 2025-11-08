Vファーレン長崎が8日、J2第36節で愛媛FCと対戦し、4-0で勝利。J1自動昇格圏内の2位を堅持した。J1返り咲きを目指す中、前節ではまさかの負けを喫し、勝ち点「63」のままとなった長崎。3位千葉が勝利し「62」とし、3試合を残して自動昇格圏のボーダーである2位以上を目指す戦いが、ますます混沌とした状況となった。そんな中、長崎は愛媛相手に試合開始1分にCKからチャンスを作る。一度は跳ね返されるものの、エリア手前でパスを受