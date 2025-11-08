8日、2025明治安田J1リーグ第36節の5試合が行われた。今節を含めて残り3試合とJ1もいよいよ佳境に突入したが、注目を集めているのが優勝争いだ。この日は首位を走る鹿島アントラーズと2位につける柏レイソルが試合を消化。先に鹿島が横浜FCと対戦したが、エースのレオ・セアラと知念慶にゴールが生まれ2-1で横浜を撃破した。一方の柏は名古屋グランパスと対戦。名古屋に苦しめられる時間もあったが、後半開始早々に原田亘がオウン