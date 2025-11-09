ブラックバーンに所属する日本代表FW大橋祐紀が、今シーズンの4ゴール目を記録した。序盤戦で低迷していたブラックバーンは、直近のリーグ戦で3連勝と復調。しかし現在18位とプレミアリーグ昇格に向けてさらなる勝ち星の積み上げが求められる状況だ。そして8日、チャンピオンシップ（イングランド2部）第15節が行われ、ブラックバーンはダービーと対戦。大橋と森下龍矢はスターティングメンバーに名を連ねた。ブラックバーン