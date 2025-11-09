きのう、東京・三鷹市で発生した火災の影響で一部区間で運転を見合わせていた京王井の頭線が、14時間ぶりに運転を再開しました。オレンジ色の炎と立ちのぼる黒煙。現場は、線路のすぐ近くで、列車が立ち往生しています。きのう朝、三鷹市井の頭の京王井の頭線の沿線で火災があり、火はおよそ2時間後に消し止められましたが、工事現場の発電機などが燃えたほか、近くを走る京王井の頭線の線路の枕木に燃え移りました。京王電鉄によ