８日午後８時半頃、三重県伊勢市小俣町の市道で、路上に倒れていた近くの男性（８６）が、近くに住む自営業の息子（４９）の乗用車にはねられた。男性は全身を強く打ち、搬送先の病院で死亡が確認された。県警伊勢署の発表によると、息子は同乗の家族と帰宅途中で、事故後に助け起こそうとして、父親だと気づいたという。男性と息子は別々に住んでいた。現場は住宅街の路上で、街灯はあるが暗く、同署が事故の原因を調べている