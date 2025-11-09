７人組ダンス＆ボーカルグループ「ＢＥ：ＦＩＲＳＴ」のＲＹＯＫＩこと三山凌輝がグループを脱退することを８日、自身のＳＮＳで発表した。同日にインスタグラムのストーリーズで脱退を報告。「この度、ＢＥ：ＦＩＲＳＴのＲＹＯＫＩは２０２５年１１月８日（土）をもちましてグループから離れることをご報告いたします」とつづり、「日頃より温かく応援してくださるファンの皆さま、そして関係者の皆さまへ、突然のご報告とな