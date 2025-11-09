きのう朝、千葉県松戸市の路上で46歳の男性が殺害された事件で、警察が事件に関与したとみられる男の身柄を確保したことがわかりました。きのう午前4時すぎ、松戸市の路上で住居不詳の礒貝要平さん（46）が血を流して倒れているのが見つかり、その後、死亡が確認されました。礒貝さんの右脇腹に刺し傷があったことから警察は殺人事件として捜査していましたが、その後の捜査関係者への取材で、警察が事件に関与したとみられる男の