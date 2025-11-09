お笑いコンビ「ＮＯＮＳＴＹＬＥ」の石田明が８日放送の「さんまのお笑い向上委員会」（フジテレビ系）に出演。自身が講師を務める吉本興業のお笑い養成所・ＮＳＣの講師のギャラをぶっちゃけた。お笑い以外にＣＭ出演、ＮＳＣの講師を務め、年収１億円と疑われた石田は「いくわけない」と否定。お笑いコンビ「ナイツ」の塙宣之から「講師が１回ぐらいで１０００万円ぐらいでしょ？」とイジられると石田は「ひと月９万ですよ