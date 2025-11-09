7人組ダンスボーカルグループBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）がグループを脱退すると8日、自身のインスタグラムで発表した。ストーリーズを更新した三山は「この度、BE:FIRSTのRYOKIは2025年11月8日（土）をもちましてグループから離れることをご報告いたします」と報告。「日頃より温かく応援してくださるファンの皆さま、そして関係者の皆さまへ、突然のご報告となることをお詫び申し上げます」と謝罪した。そして、脱退理由