1980（昭和55）年11月9日、同年4月に東京・銀座で大貫久男さんが拾った現金1億円は落とし主が名乗り出ず、「時効」を迎えたこの日の午前0時に大貫さんの所有となった。「幸せになるか、不幸になるか、僕の人生が終わったときに答えが出ると思う」と話した大貫さんは、2000年12月に62歳で亡くなった。