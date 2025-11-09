「ミスマガのアソビバ！ふわもこGIRL♡」よりまるやそらさん 【拡大画像へ】 講談社は同社のWebサイト「ヤンマガWeb」にて、「ミスマガのアソビバ！ふわもこGIRL♡」、「あの子が水着にきがえたら…」、「週刊！ハロプロ写真館」、「日曜日のseju 総集編」のグラビアを公開した。 「ミスマガのアソビバ！ふわもこGIRL♡」では、まるやそらさんがお家デートをイメージしたあざとい姿を披露