ロックバンド「LUNASEA」が8日、千葉・幕張メッセで約7年半ぶりに主催フェス「LUNATICFEST.2025」を開いた。初日の最後には、脳腫瘍が見つかり、9月から治療に専念することを公表している真矢（55）がサプライズで登場。12月23日に東京・有明アリーナで「LUNATICX’MAS2025―OURJOURNEYCONTINUES―」と題したライブを行うことを発表し「少しでもドラムが叩きたいという夢を、みんなと共有できたら本当にうれし