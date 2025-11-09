男性7人組ダンスボーカルユニット「BE:FIRST」のメンバーのRYOKIこと三山凌輝（26）が8日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新。同グループを脱退することを伝えた。音楽プロダクション「BMSG」からRYOKIの脱退が正式発表されてすぐに自身のインスタのストーリーズを更新し、文書の画像を投稿。文書には「この度、BE:FIRSTのRYOKIは2025年11月8日（土）をもちましてグループから離れることをご報告いたします」と伝えた