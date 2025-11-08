ボートレース若松の「デイリースポーツ杯」は８日、予選２日目が行われた。向後龍一（４４＝埼玉）は２日目２Ｒは６コースからスタートでコンマ２５と後手に回り、一時、最後方。それでも道中追い上げて４着に浮上し、予選６位で準優進出を決めた。「足はバッチリです。道中の足なんかは良かった。伸びはもうひとつみたいなところはあるが、それ以上にレース足が優れている」と、エース級の５７号機の仕上がりは上々だ。当