ボートレース下関の「にっぽん未来プロジェクト競走ｉｎ下関」が９日に開幕する。尾嶋一広（３８＝兵庫）が５１号機を獲得した。２連率４８％と今節、使用エンジンでは最も高い数字だ。前検では「出足の方がいいんじゃないかという感じがした」と好感触。「自分は行き足から伸びを求めていくタイプ。その部分を求めたい」と調整のイメージも固まっている。当地は「悪いイメージはない。水が合うのかな」と好印象。連続優出中