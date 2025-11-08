日産自動車は7日、商用バン「NV200バネット」の一部仕様を向上し、新グレードも追加して12月15日に発売すると発表した。NV200バネットをベースとした車中泊仕様の「マルチベッド」やライフケアビークル「チェアキャブ」、商用特装車「ワークユースビークル」シリーズも一部仕様向上したうえで同日に発売する。【こちらも】日産、「キャラバン MYROOM」の仕様を一部向上12月15日発売へNV200バネットは、大容量の荷室空間や走