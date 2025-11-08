アドバンテスト（6857、東証プライム市場）。半導体検査装置の世界的メーカー。半導体デバイス（集積回路）の良品・不良品を識別する装置（テスタ）で輝いている。【こちらも】収益回復傾向も、日本国土開発の投資妙味に一抹の「?」を覚えざるをえない理由日経平均株価が初の5万円台となった10月29日（1088円高、5万1307円）の相場をリードしたのが、アドバンテストだった。前日のNY株式・ナスダック株式が急伸。上昇の主軸は