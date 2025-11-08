7人組ダンスボーカルグループBE:FIRSTのRYOKIこと三山凌輝（26）がグループを脱退すると8日、グループ公式ホームページで発表された。4月に週刊文春で婚約破棄トラブルなどが報じられており、「BE:FIRST」をプロデュースする日高光啓ことSKY−HIが4月30日、謝罪。5月には三山がグループのマネジメント事務所と俳優の事務所を同時に辞めて独立。6月25日には公式Xで「7月5日（土）のWorld Tourシンガポール公演をもちまして、RYOKIは