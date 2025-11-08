吉本興業の「奈良県住みます芸人」で、修験道の山伏としても活動するエナジー西手さん（３７）が、御所市の「ごせ観光ＰＲ特命主任」に任命された。市は修験道の開祖・役行者（えんのぎょうじゃ）の生誕地で、日本遺産「葛城修験」の行場もあり、「歴史深い御所の魅力を広めたい」と意気込んでいる。西手さんはお笑いコンビ「十手（じって）」を十田卓さんと組み、好きなマラソンのＰＲなどをしている。桜井市出身の先輩である