【ダブリン＝平地一紀】ラグビーの日本代表（世界ランキング１３位）は８日、アイルランド代表（同３位）とダブリンでテストマッチを行い、１０―４１で敗れた。通算対戦成績は、日本の１勝１２敗となった。日本は序盤、相手のＰＧで先に失点した後は、ほぼ互角の戦いを見せて前半は１０―１７。後半は、シンビン（一時的退出）によりアイルランドが１人少なくなった時間帯に得点できず、逆にトライを奪われて失速し、差を広げ