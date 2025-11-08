けさ起きた沿線火災の影響で一部の区間で運転見合わせが続いていた京王井の頭線ですが、先ほど午後10時ごろ、14時間ぶりに運転を再開しました。オレンジ色の炎と立ちのぼる黒煙。現場は、線路のすぐ近くで、列車が立ち往生しています。きょう午前7時50分ごろ、三鷹市井の頭で「工事現場が燃えている」と119番通報がありました。火はおよそ2時間後に消し止められましたが、工事現場の発電機などが燃えたほか、近くを走る京王井の頭