ボートレースまるがめのＧ?「京極賞開設７３周年記念」は８日、予選２日目が行われた。柳生泰二（４１＝山口）が初日こそ５枠で５着だったが、２日目は６枠と２枠で２着２本と巻き返しに転じた。「間違いなく上位」と仕上がり面でも一歩リードしている。今年は１４優出５Ｖと好調で、優出の中にはＧ?津７３周年記念２着、Ｇ?下関モーターボート大賞５着がある。遅咲きの大器がＧ?初Ｖへ、３日目も全力投球だ。