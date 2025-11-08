明石家さんまが８日深夜放送のＭＢＳラジオ「ヤングタウン土曜日」に出演。全国で相次いでいる?クマ被害?がテレビ番組の収録にも悪影響を与えていると証言した。クマ被害の話題になると、さんまは「今実は『ダーツの旅』、年末放送やからやらなあかんねんけど、行けないんです。これからどうなるか」と告白。日テレ系「１億人の大質問！？笑ってコラえて！」の年末スペシャルで「ダーツの旅」に挑戦するのが恒例となっているが