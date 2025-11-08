モデルでフルート奏者のCocomi（24）が8日、自身のインスタグラムを更新。人気歌手と犬会を開催したことを伝えた。Cocomiは「久しぶりに犬会」と歌手のアイナ・ジ・エンドと頬を寄せ合うショットなどを投稿した。アイナと久々となった犬会に「最高に癒されました」としつつ「またすぐ会わなきゃ可愛すぎる」とすぐの再会を心待ちにした。