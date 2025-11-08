日本―アイルランドタックルを受けるディアンズ＝ダブリン（ゲッティ＝共同）【ダブリン共同】ラグビーのテストマッチは8日、ダブリンで行われ、世界ランキング13位の日本代表は同3位のアイルランド代表に10―41で敗れた。対戦成績は1勝12敗となった。日本は前半に1トライを挙げ、10―17で折り返した。後半は得点できず、4トライを許して突き放された。欧州遠征では7―61で大敗した1日の南アフリカ戦に続いて連敗。15日にウ