７人組ダンス＆ボーカルグループ・ＢＥ：ＦＩＲＳＴのＲＹＯＫＩこと三山凌輝がグループから脱退することが８日、分かった。三山を巡っては４月に女性トラブルが一部週刊誌で報じられ、５月にグループでの活動の一時休止を発表。さらに、個人で所属する芸能事務所からも独立し、現在は俳優業でも活動休止中となっている。その後、８月には俳優の趣里との結婚を発表。趣里が第１子を妊娠していることも明らかにしていた。