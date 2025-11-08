社会学者の古市憲寿氏（４０）が８日に自身のＸを更新。同日に行われたライブ「ＢｒｅａｋｔｈｅＫＡＴ―ＴＵＮ」について言及した。同ライブは解散したＫＡＴ―ＴＵＮが再集結して行う最後のパフォーマンスだ。ライブを鑑賞した古市氏は「すごく素敵なライブだったのと同時に、どうしても違う２０２５年を考えてしまうライブだった」と感想をポストした。６人組としてデビューした同グループだが、メンバーの脱退や不祥