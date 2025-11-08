ボートレースまるがめのＧ?「京極賞開設７３周年記念」は８日、予選２日目が行われた。末永和也（２６＝佐賀）は２日目９Ｒに６号艇で出走。６コースから１Ｍ最内を差すとバックで３号艇の土屋智則と２番手を並走。２Ｍで内からさばいて２着を確保した。タッグを組む２２号機に関しては「出足がいいですね。伸びは普通だけど、下がることはないです」と２日目としては悪くない手応えだ。前節の津ダービーでＳＧ初制覇。「