ボートレースまるがめのＧ?「京極賞開設７３周年記念」は８日、予選２日目が行われた。山田康二（３７＝佐賀）は２日目８Ｒで逃げて勝利。初日は５着２本だったが、悪い流れを断ち切った。レース後は「回ってからが良かったです。スリット近辺もいいし、上はいるけど、その次くらいにはいると思う」と満足げそうな表情を浮かべた。２０２６年前期適用勝率は８・０７を記録し、初の勝率１位に輝いた。３日目以降も勝率トッ