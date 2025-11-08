ボートレース宮島のＧ?「マンスリーＢＯＡＴＲＡＣＥ杯宮島プリンセスカップ」は８日、予選最終日となる４日目が行われ、準優勝戦に出場するベスト１８が決まった。寺田空詩（２２＝山口）は４日目４Ｒでは５コースから４着、１２Ｒでは３コースからコンマ０８を決めると的確なまくり差しで２着に食い込み、１７位で予選を突破した。機力は「足自体は変わっていない」と３日前までと同様に中堅レベル。ただ、１２Ｒのように